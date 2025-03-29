Сегодня, 29 марта, прошли четыре матча 26-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 29 марта:

«Черноморец» — «Алания» — 1:1;

«Шинник» — «Нефтехимик» — 1:1;

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«КАМАЗ» — «Уфа» — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 53 очка после 25 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 48 очков. Третье место занимает «Сочи» (44). Четвёрку замыкает новороссийский «Черноморец» (44). В зоне вылета находятся «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (21) и владикавказская «Алания» (22).