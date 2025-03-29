«Монако» — «Ницца»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:05
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Ницца». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Начало игры — в 23:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 47 набранных очков в 26 матчах, что на два меньше, чем у «Марселя», и на 21 — чем у «Пари Сен-Жермен». «Ницца» в таблице Лиги 1 располагается на четвёртой строчке при равенстве очков с «Монако».
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