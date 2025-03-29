«Атлетико» упустил победу над «Эспаньолом» в 29-м туре Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонский «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас. Игра закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче на 38-й минуте открыл защитник «матрасников» Сесар Аспиликуэта. На 71-й минуте «Эспаньол» восстановил равенство в счёте благодаря точному удару полузащитника Хавьера Пуадо с пенальти.

«Атлетико» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — шесть. «Эспаньол», в свою очередь, заработал 29-е очко и располагается на 15-й строчке.