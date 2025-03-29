ЦСКА — «Динамо» Мх: Мойзес открыл счёт на 32-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0
На 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового.
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 21 матч. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 38 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
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