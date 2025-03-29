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Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
21:00 Мск
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Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Сент-Этьеном»

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Сент-Этьеном»
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1-й тайм
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Стассин – 9'    

Стартовый состав «Пари Сен-Жермен»: Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Пачо, Заир-Эмери, Невеш, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Рамуш, Баркола.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 68 очков после 26 матчей. «Сент-Этьен» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 20 очков после 25 игр.

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