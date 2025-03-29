Данил Глебов рассказал, как проходит его адаптация в московском «Динамо»

Центральный полузащитник Данил Глебов, сменивший в последний день зимнего трансферного окна «Ростов» на московское «Динамо», высказался о своей адаптации в новом коллективе.

«Адаптация проходит хорошо, чувствую себя спокойно. Многих ребят я знал и до перехода, так что это тоже сыграло большую роль в адаптации. Общаюсь со всеми ребятами, кого-то выделять не буду», — приводит слова Глебова официальный сайт «Динамо».

Экс-капитан «Ростова» Данил Глебов перебрался в «Динамо» 20 февраля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 8 млн. Всего на счету россиянина три матча за бело-голубых без результативных действий.