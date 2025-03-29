Данил Глебов раскрыл своё прозвище, которое ему дал физиотерапевт «Ростова»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, какое прозвище получил в бытность футболистом «Ростова».

— Когда вы только перешли в «Ростов», Дмитрий Скопинцев дал вам прозвище «мини-мужик». У вас для него есть какая-то особая кличка?

— Скопа – это уникальный человек, добрый, отзывчивый. Для меня он просто crazy.

— Как вас ещё по-оригинальному называли в командах?

— Помимо мини-мужика, называли ещё бульдогичем. Физиотерапевт в «Ростове» дал это прозвище, объяснив это тем, что я по-хорошему злой и агрессивный, — приводит слова Глебова официальный сайт «Динамо».

Данил Глебов перебрался в «Динамо» из «Ростова» в феврале 2025 года. Бело-голубые заплатили за трансфер полузащитника сборной России € 8 млн.