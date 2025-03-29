«Реймс» уверенно одолел «Марсель» в 27-м туре Лиги 1

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «Марселем». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Вилли Делажо. Победу в матче праздновали футболисты «Реймса» — 3:1.
На 29-й минуте встречи нападающий «Реймса» Кэито Накамура вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте вингер хозяев Мамаду Диахон удвоил преимущество в счёте. На 68-й минуте полузащитник «Реймса» Валентен Атаньяна сделал счёт крупным. На 78-й минуте хавбек «Марселя» Валентин Ронжье с передачи бразильского вингера Луиса Энрике отыграл один мяч.
«Марсель» остался на втором месте в турнирной таблице с 49 очками в 27 матчах. «Монако» отстаёт от подопечных Роберто Де Дзерби на два очка при игре в запасе. «Реймс» располагается на 15-й строчке, у команды 26 очков.
- 29 марта 2025
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
20:26
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
18:00