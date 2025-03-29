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Реймс — Марсель 3:1, результат матча 27-го тура Лиги 1 29 марта

«Реймс» уверенно одолел «Марсель» в 27-м туре Лиги 1
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «Марселем». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Вилли Делажо. Победу в матче праздновали футболисты «Реймса» — 3:1.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Накамура – 29'     2:0 Диахон – 51'     3:0 Атаньяна – 68'     3:1 Ронжье – 78'    

На 29-й минуте встречи нападающий «Реймса» Кэито Накамура вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте вингер хозяев Мамаду Диахон удвоил преимущество в счёте. На 68-й минуте полузащитник «Реймса» Валентен Атаньяна сделал счёт крупным. На 78-й минуте хавбек «Марселя» Валентин Ронжье с передачи бразильского вингера Луиса Энрике отыграл один мяч.

«Марсель» остался на втором месте в турнирной таблице с 49 очками в 27 матчах. «Монако» отстаёт от подопечных Роберто Де Дзерби на два очка при игре в запасе. «Реймс» располагается на 15-й строчке, у команды 26 очков.

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