«Реймс» уверенно одолел «Марсель» в 27-м туре Лиги 1

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «Марселем». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Вилли Делажо. Победу в матче праздновали футболисты «Реймса» — 3:1.

На 29-й минуте встречи нападающий «Реймса» Кэито Накамура вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте вингер хозяев Мамаду Диахон удвоил преимущество в счёте. На 68-й минуте полузащитник «Реймса» Валентен Атаньяна сделал счёт крупным. На 78-й минуте хавбек «Марселя» Валентин Ронжье с передачи бразильского вингера Луиса Энрике отыграл один мяч.

«Марсель» остался на втором месте в турнирной таблице с 49 очками в 27 матчах. «Монако» отстаёт от подопечных Роберто Де Дзерби на два очка при игре в запасе. «Реймс» располагается на 15-й строчке, у команды 26 очков.