«Уверенность укрепилась». Тренер «Химок» Артига подтвердил встречу с руководством клуба

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о встрече с руководством клуба на фоне слухов о долгах перед футболистами.

— Можете подтвердить встречу команды с руководством, о которой сообщалось на уходящей неделе?

— Да, встреча была. Руководитель клуба и сегодня заходил в раздевалку, поблагодарил команду за победу. Это был хороший разговор, уверенность в том, что всё будет хорошо, укрепилась, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок» в социальных сетях.

Сегодня, 29 марта, «Химки» дома одержали победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.