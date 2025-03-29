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Результаты матчей РПЛ 29 марта

Результаты матчей РПЛ 29 марта
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Сегодня, 29 марта, прошли три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 29 марта:

«Динамо» Москва — «Оренбург» — 5:1;
«Химки» — «Пари Нижний Новгород» — 2:0;
ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 2:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 43 очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

Турнирная таблица РПЛ
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