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«Динамо» повторило клубный рекорд 1993 года, разгромив в 22-м туре РПЛ «Оренбург»

«Динамо» повторило клубный рекорд 1993 года, разгромив в 22-м туре РПЛ «Оренбург»
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Московское «Динамо» одержало крупную победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).Таким образом, бело-голубые в шестой раз за сезон отправили в ворота соперников четыре и более мяча за игру. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это повторение клубного рекорда «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

По данным источника, ранее бело-голубые лишь раз завершали сезон с шестью матчами, в которых было забито 4+ голов. Это произошло в 1993 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место. В активе подопечных Марцела Лички 42 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

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