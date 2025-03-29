«Динамо» повторило клубный рекорд 1993 года, разгромив в 22-м туре РПЛ «Оренбург»

Московское «Динамо» одержало крупную победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).Таким образом, бело-голубые в шестой раз за сезон отправили в ворота соперников четыре и более мяча за игру. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это повторение клубного рекорда «Динамо».

По данным источника, ранее бело-голубые лишь раз завершали сезон с шестью матчами, в которых было забито 4+ голов. Это произошло в 1993 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место. В активе подопечных Марцела Лички 42 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.