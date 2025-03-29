ЦСКА — «Динамо» Мх: Жемалетдинов забил второй мяч хозяев на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). ЦСКА выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте второй мяч ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Ранее на 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 21 матч. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 38 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.