Бителло — первый со времён Вальбуэна игрок «Динамо» с 10 голевыми передачами за сезон РПЛ

Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» со счётом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Бразильский полузащитник бело-голубых Бителло записал на свой счёт гол и результативный пас. Голевая передача в игре с «Оренбургом» стала для легионера 10-й в сезоне. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Бителло — первый футболист «Динамо» с двузначным количеством голевых передач за сезон РПЛ со времён француза Матьё Вальбуэна.

Экс-полузащитник сборной Франции записал на свой счёт 11 ассистов в сезоне-2014/2015. Всего в текущем сезоне Бителло принял участие в 19 матчах «Динамо» в чемпионате России и, помимо 10 голевых передач, имеет в своём активе два забитых мяча.