Бителло — первый со времён Вальбуэна игрок «Динамо» с 10 голевыми передачами за сезон РПЛ
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Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» со счётом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Бразильский полузащитник бело-голубых Бителло записал на свой счёт гол и результативный пас. Голевая передача в игре с «Оренбургом» стала для легионера 10-й в сезоне. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Бителло — первый футболист «Динамо» с двузначным количеством голевых передач за сезон РПЛ со времён француза Матьё Вальбуэна.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
Экс-полузащитник сборной Франции записал на свой счёт 11 ассистов в сезоне-2014/2015. Всего в текущем сезоне Бителло принял участие в 19 матчах «Динамо» в чемпионате России и, помимо 10 голевых передач, имеет в своём активе два забитых мяча.
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