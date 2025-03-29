ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голам Мойзеса и Жемалетдинова

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

На 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового. На 80-й минуте второй мяч ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.