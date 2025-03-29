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ЦСКА — Динамо Махачкала, результат матча 29 марта 2025, счет 2:0, РПЛ 2024/2025

ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голам Мойзеса и Жемалетдинова
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

На 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового. На 80-й минуте второй мяч ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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