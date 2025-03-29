«Пари НН» впервые проиграл всухую три матча подряд в РПЛ
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Сегодня, 29 марта, в матче 22-го тура чемпионата России встречались подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». «Химки» одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» впервые в своей истории проиграл всухую три матча подряд в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22' 2:0 Магомедов – 86'
Ранее команда Виктора Гончаренко на выезде проиграла казанскому «Рубину» со счётом 0:1 и на своём поле — «Краснодару» (0:3).
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 22 матча. В следующем туре нижегородцы сыграют дома с «Оренбургом» 4 апреля.
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