«Пари НН» впервые проиграл всухую три матча подряд в РПЛ

Сегодня, 29 марта, в матче 22-го тура чемпионата России встречались подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». «Химки» одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» впервые в своей истории проиграл всухую три матча подряд в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Ранее команда Виктора Гончаренко на выезде проиграла казанскому «Рубину» со счётом 0:1 и на своём поле — «Краснодару» (0:3).

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 22 матча. В следующем туре нижегородцы сыграют дома с «Оренбургом» 4 апреля.