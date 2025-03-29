ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице
Поделиться
Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». ЦСКА выиграл со счётом 2:0. Таким образом, ЦСКА одержал третью победу подряд в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
Ранее армейцы обыграли на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1) и дома — подмосковные «Химки» (1:0).
На 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового. На 80-й минуте второй мяч ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов.
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 41 очко за 22 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
20:26
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
20:03