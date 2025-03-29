ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». ЦСКА выиграл со счётом 2:0. Таким образом, ЦСКА одержал третью победу подряд в чемпионате России.

Ранее армейцы обыграли на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1) и дома — подмосковные «Химки» (1:0).

На 32-й минуте счёт открыл защитник ЦСКА Мойзес после подачи углового. На 80-й минуте второй мяч ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 41 очко за 22 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 46 очков.