«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в первом матче Тудора на посту главного тренера

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

На 25-й минуте отличился нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Этот матч стал первым для хорватского специалиста Игора Тудора на посту главного тренера «Ювентуса».

«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. «Ювентус» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», у которого 64 очка.