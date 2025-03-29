«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в первом матче Тудора на посту главного тренера
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Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 30-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Йылдыз – 25'
На 25-й минуте отличился нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Этот матч стал первым для хорватского специалиста Игора Тудора на посту главного тренера «Ювентуса».
«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. «Ювентус» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», у которого 64 очка.
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