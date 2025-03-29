Главный тренер «Динамо» Махачкала Биджиев прокомментировал поражение от ЦСКА

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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о поражении в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:2).

«Ожидали, что будет сложная игра. После длинного перерыва ЦСКА выглядит интересно, они поменяли схему. Не получилось строго сыграть на стандартах. Не всегда получалось оказывать то давление, которое хотели. Нужно отдать должное ЦСКА.

После перерыва вышли с хорошим настроем. Во втором тайме имели шансы сравнять, но снова на стандарте плохо сыграли», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.