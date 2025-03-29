«Арис» в большинстве сыграл вничью с АЕКом, Кокорин провёл на поле 71 минуту

Завершился матч 28-го тура чемпионата Кипра между АЕКом и «Арисом». Матч плей-офф чемпионов проходил в городе Ларнака (Кипр) и завершился результативной ничьей — 1:1. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появился на поле с капитанской повязкой и отыграл 71 минуту, после чего был заменён.

На 35-й минуте испанский нападающий АЕКа Аитор Канталапьерда вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте «Арис» отыгрался благодаря голу форварда Лео Бенгтссона. На 73-й минуте нападающий хозяев Энцо Кабрера был удалён за две жёлтые карточки.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице с 65 очками. АЕК идёт на третьем месте, у команды 56 очков.