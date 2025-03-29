Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕК — Арис 1:1, результат матча 28-го тура Чемпионата Кипра 29 марта

«Арис» в большинстве сыграл вничью с АЕКом, Кокорин провёл на поле 71 минуту
Комментарии

Завершился матч 28-го тура чемпионата Кипра между АЕКом и «Арисом». Матч плей-офф чемпионов проходил в городе Ларнака (Кипр) и завершился результативной ничьей — 1:1. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появился на поле с капитанской повязкой и отыграл 71 минуту, после чего был заменён.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 28-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
1:0 Канталапьерда – 35'     1:1 Бенгтссон – 38'    
Удаления: Cabrera – 73' / нет

На 35-й минуте испанский нападающий АЕКа Аитор Канталапьерда вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте «Арис» отыгрался благодаря голу форварда Лео Бенгтссона. На 73-й минуте нападающий хозяев Энцо Кабрера был удалён за две жёлтые карточки.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице с 65 очками. АЕК идёт на третьем месте, у команды 56 очков.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android