«Арис» в большинстве сыграл вничью с АЕКом, Кокорин провёл на поле 71 минуту
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Кипра между АЕКом и «Арисом». Матч плей-офф чемпионов проходил в городе Ларнака (Кипр) и завершился результативной ничьей — 1:1. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появился на поле с капитанской повязкой и отыграл 71 минуту, после чего был заменён.
Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 28-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
1:0 Канталапьерда – 35' 1:1 Бенгтссон – 38'
Удаления: Cabrera – 73' / нет
На 35-й минуте испанский нападающий АЕКа Аитор Канталапьерда вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте «Арис» отыгрался благодаря голу форварда Лео Бенгтссона. На 73-й минуте нападающий хозяев Энцо Кабрера был удалён за две жёлтые карточки.
«Арис» занимает второе место в турнирной таблице с 65 очками. АЕК идёт на третьем месте, у команды 56 очков.
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