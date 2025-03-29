Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо» Махачкала

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Команду с сухой и заслуженной победой. Очень тяжёлый соперник, борются за каждый мяч. Против них тяжело создавать моменты. Мы контролировали игру. Много было надежд на стандарты», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.