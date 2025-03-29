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Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо» Махачкала

Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо» Махачкала
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Команду с сухой и заслуженной победой. Очень тяжёлый соперник, борются за каждый мяч. Против них тяжело создавать моменты. Мы контролировали игру. Много было надежд на стандарты», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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