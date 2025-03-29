«Мне не понравилось его поведение». Николич — о замене Мойзеса в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о замене защитника Мойзеса в матче 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0). Мойзес был заменён в перерыве.

«Мойзес играл отлично, забил, но снял футболку и получил жёлтую. Мне это не понравилось. Ему не понравилась замена, а мне его поведение. Облякова тоже заменили из-за жёлтой», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.