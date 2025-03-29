«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Брайтон» в серии пенальти

Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ноттингема» — 4:3.

Ранее первым полуфиналистом Кубка Англии стал «Кристал Пэлас», который победил «Фулхэм» (3:0).

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:0.