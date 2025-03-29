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«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Брайтон» в серии пенальти

«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Брайтон» в серии пенальти
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ноттингема» — 4:3.

Кубок Англии . 1/4 финала
29 марта 2025, суббота. 20:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
3 : 4
Ноттингем Форест
Ноттингем

Ранее первым полуфиналистом Кубка Англии стал «Кристал Пэлас», который победил «Фулхэм» (3:0).

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

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