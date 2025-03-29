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Марко Николич объяснил, почему подарил Дзюбе набор сигар после его рекорда

Марко Николич объяснил, почему подарил Дзюбе набор сигар после его рекорда
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, почему подарил нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе набор сигар. Ранее Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.

«Дзюба установил прекрасный рекорд. У меня всегда уважение к таким хорошим игрокам. У нас всегда были хорошие отношения, он всегда проявлял уважение ко мне. Поэтому я решил его так поздравить.

Почему сигары? После больших достижений нужно хорошо расслабляться. После хорошего питания можно выкурить хорошую сигару», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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