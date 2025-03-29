Марко Николич объяснил, почему подарил Дзюбе набор сигар после его рекорда

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, почему подарил нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе набор сигар. Ранее Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.
«Дзюба установил прекрасный рекорд. У меня всегда уважение к таким хорошим игрокам. У нас всегда были хорошие отношения, он всегда проявлял уважение ко мне. Поэтому я решил его так поздравить.
Почему сигары? После больших достижений нужно хорошо расслабляться. После хорошего питания можно выкурить хорошую сигару», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.