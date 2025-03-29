Марко Николич высказался об игре Аббосбека Файзуллаева

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева после матча 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Аббос добавляет. Я не согласен с теми, кто его критикует. Он может давать огромный объём, надо только прибавить в завершении. Когда он будет делать 10+10, мы уже не сможем его удержать. Файзуллаев полностью адаптировался к схеме. Напомню, что идёт пост. У нас шесть мусульман в команде. Поэтому Файзуллаев молодец», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе ЦСКА отличились Мойзес и Рифат Жемалетдинов.