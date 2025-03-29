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Марко Николич высказался об игре Аббосбека Файзуллаева

Марко Николич высказался об игре Аббосбека Файзуллаева
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева после матча 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Аббос добавляет. Я не согласен с теми, кто его критикует. Он может давать огромный объём, надо только прибавить в завершении. Когда он будет делать 10+10, мы уже не сможем его удержать. Файзуллаев полностью адаптировался к схеме. Напомню, что идёт пост. У нас шесть мусульман в команде. Поэтому Файзуллаев молодец», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе ЦСКА отличились Мойзес и Рифат Жемалетдинов.

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