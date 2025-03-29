Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жемалетдинов прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Жемалетдинов прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался после победы армейцев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Позитивно, что выиграли после возвращения с международной паузы. Двигаемся дальше по турнирной таблице.

Кисляк — очень хороший игрок. Он прибавляет в последнее время очень сильно. Но как видите, у нас и без него много людей, которые себя проявляют», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победа позволила ЦСКА подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марко Николича 41 очко в 22 матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке с 21 очком.

Материалы по теме
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android