Жемалетдинов прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался после победы армейцев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала.

«Позитивно, что выиграли после возвращения с международной паузы. Двигаемся дальше по турнирной таблице.

Кисляк — очень хороший игрок. Он прибавляет в последнее время очень сильно. Но как видите, у нас и без него много людей, которые себя проявляют», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победа позволила ЦСКА подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марко Николича 41 очко в 22 матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке с 21 очком.