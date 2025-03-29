Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов: Акинфеев поделился раками

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, что голкипер Игорь Акинфеев поделился раками после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0). Акинфеев получил корзину варёных раков от партнёров РПЛ.

— Конечно, Акинфеев поделился раками, ха-ха.

— Успели ли поздравить Игоря с 22-летием с дебюта?

— Нет. Думаю, что после выходного поздравим. Пропустим через коридорчик его, — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.