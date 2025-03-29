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Мойзес прокомментировал победу в матче с махачкалинским «Динамо»

Мойзес прокомментировал победу в матче с махачкалинским «Динамо»
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался после победы красно-синих над махачкалинским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Хотел бы поздравить нашу команду. Игра была очень сложная. Мы знали, что три очка для нас крайне важны, чтобы мы поднялись в таблице», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После победы над махачкалинским «Динамо» ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. «Динамо» Махачкала располагается на 12-м месте, в активе бело-голубых 21 очко.

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