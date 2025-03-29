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«ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1 со счётом 6:1

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 6:1.

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. В дальнейшем в составе гостей отличились Гонсалу Рамуш (с пенальти), Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дважды), Жоау Невеш и Ибрагим Мбайе. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за 26 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 71 очко.