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Айнтрахт — Штутгарт, результат матча 29 марта 2025, счет 1:0, Бундеслига 2024-2025

«Айнтрахт» в большинстве победил «Штутгарт» благодаря голу Гётце
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Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным. «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Гётце – 71'    
Удаления: нет / Аль-Дахиль – 58'

На 58-й минуте красную карточку получил защитник «Штутгарта» Амин Аль-Дахиль. На 71-й минуте полузащитник Марио Гётце принёс победу «Айнтрахту».

«Штутгарт» занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 37 очков за 27 матчей. «Айнтрахт» располагается на третьей строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 65 очков.

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