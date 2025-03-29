«Айнтрахт» в большинстве победил «Штутгарт» благодаря голу Гётце
Поделиться
Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным. «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0.
Германия — Бундеслига . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Гётце – 71'
Удаления: нет / Аль-Дахиль – 58'
На 58-й минуте красную карточку получил защитник «Штутгарта» Амин Аль-Дахиль. На 71-й минуте полузащитник Марио Гётце принёс победу «Айнтрахту».
«Штутгарт» занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 37 очков за 27 матчей. «Айнтрахт» располагается на третьей строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 65 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
20:26
-
20:20
-
20:10
-
20:05
-
20:03