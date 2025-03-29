«Айнтрахт» в большинстве победил «Штутгарт» благодаря голу Гётце

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным. «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0.

На 58-й минуте красную карточку получил защитник «Штутгарта» Амин Аль-Дахиль. На 71-й минуте полузащитник Марио Гётце принёс победу «Айнтрахту».

«Штутгарт» занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 37 очков за 27 матчей. «Айнтрахт» располагается на третьей строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 65 очков.