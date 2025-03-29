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Мойзес объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо» Мх

Мойзес объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо» Мх
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Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на свою замену в перерыве матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

— Меня поменяли исключительно из-за жёлтой карточки. Для меня вполне естественно, чтобы игрок показал эмоции, выразился на поле. После того как забил гол, праздную этот гол, выражая свои эмоции. Это вполне нормальная ситуация. Это был выбор Николича. Мы уважаем решение главного тренера.

— Марко сказал, что вы расстроились из-за замены.
— Вы же были в раздевалке?

— Нет.
— Но если он сказал, то так и есть. Давайте оставим это без комментариев. Это мне свойственно. Я являюсь мощным и силовым игроком. И мне очень нравится животное горилла. Я хотел выразиться исключительно в этом ключе, сымитировать это замечательное животное. Праздновал гол с нашими уважаемыми болельщиками. Вы никогда не видели, что игроки снимают футболки, когда празднуют голы?

— Просто это было в первом тайме.
— Вы думаете, что мне 19 лет? Я знаю, что я делаю по жизни. Понятно, что есть риск. Но я опытный игрок, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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