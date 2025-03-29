Мойзес: нет обиды на Николича из-за замены, важно, что мы добыли три очка

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о замене в перерыве матча 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0). Мойзес стал автором гола.

«Конечно, нет обиды на Николича из-за замены. Наша команда очень хорошая. У нас сплочённый и хороший коллектив. Самое важное, что мы добыли три очка. На первом плане не моё празднование, давайте оставим его в покое. На первом плане победа команды и наши три очка, добытые в тяжелейшем матче», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.