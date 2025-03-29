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Мойзес высказался о шансах команды в борьбе за медали РПЛ

Мойзес высказался о шансах команды в борьбе за медали РПЛ
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Защитник московского ЦСКА Мойзес оценил шансы команды на завоевание медалей по итогам Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Мы будем идти достаточно скромно. Демонстрировать скромность и идти от игры к игре. Будем продолжать работать», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» во встрече 22-го тура чемпионата России, а Мойзес записал на свой счёт победный мяч. После 22 проведённых матчей армейцы занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место с 41 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

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