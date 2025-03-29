Мойзес высказался о шансах команды в борьбе за медали РПЛ

Защитник московского ЦСКА Мойзес оценил шансы команды на завоевание медалей по итогам Российской Премьер-Лиги.

«Мы будем идти достаточно скромно. Демонстрировать скромность и идти от игры к игре. Будем продолжать работать», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» во встрече 22-го тура чемпионата России, а Мойзес записал на свой счёт победный мяч. После 22 проведённых матчей армейцы занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место с 41 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.