Мойзес: жёлтая карточка за снятую футболку? Правила есть правила
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Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал жёлтую карточку, полученную после празднования гола в матче 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0). Мойзес снял футболку.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
— Считаешь ли, что за снятую футболку не нужно давать жёлтую карточку?
— Правила есть правила. Есть регламент. Да, это эмоции, но спортсмены знают правила и регламент. Там сказано, что это наказывается карточкой, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
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