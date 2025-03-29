Мойзес: жёлтая карточка за снятую футболку? Правила есть правила

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал жёлтую карточку, полученную после празднования гола в матче 22-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0). Мойзес снял футболку.

— Считаешь ли, что за снятую футболку не нужно давать жёлтую карточку?

— Правила есть правила. Есть регламент. Да, это эмоции, но спортсмены знают правила и регламент. Там сказано, что это наказывается карточкой, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.