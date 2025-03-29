Мойзес рассказал об адаптации Алеррандро и Вильягры в ЦСКА

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о том, как адаптируются к команде новички армейцев Алеррандро и Родриго Вильягра.

«Игроки только к нам присоединились, вливаются в коллектив. Их очень хорошо приняли. Они набирают ритм. Будут узнавать своих партнёров по команде. Идёт процесс адаптации и внедрения очень хорошо», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра и бразильский нападающий Алеррандро присоединились к ЦСКА в зимнее трансферное окно. Бразилец уже дважды появился на поле в составе красно-синих. Вильягра, в свою очередь, за ЦСКА пока не дебютировал.