Мойзес рассказал об адаптации Алеррандро и Вильягры в ЦСКА
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о том, как адаптируются к команде новички армейцев Алеррандро и Родриго Вильягра.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
«Игроки только к нам присоединились, вливаются в коллектив. Их очень хорошо приняли. Они набирают ритм. Будут узнавать своих партнёров по команде. Идёт процесс адаптации и внедрения очень хорошо», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра и бразильский нападающий Алеррандро присоединились к ЦСКА в зимнее трансферное окно. Бразилец уже дважды появился на поле в составе красно-синих. Вильягра, в свою очередь, за ЦСКА пока не дебютировал.
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