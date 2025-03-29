Защитник ЦСКА Мойзес высказался о товарищеском матче с «Партизаном»

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о выездном товарищеском матче с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Белграде (Сербия) 22 марта. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

«Матч с «Партизаном» был очень важный. Это клубы-братья. Атмосфера среди болельщиков была замечательной. Мы благодарим «Партизан» за замечательный приём. Для тех, кого не вызывали в сборные, было важно держать игровой ритм», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 29 марта, ЦСКА на своём поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.