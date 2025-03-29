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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о товарищеском матче с «Партизаном»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о товарищеском матче с «Партизаном»
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о выездном товарищеском матче с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Белграде (Сербия) 22 марта. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67'     0:2 Жемалетдинов – 90+1'     1:2 Йованович – 90+8'    

«Матч с «Партизаном» был очень важный. Это клубы-братья. Атмосфера среди болельщиков была замечательной. Мы благодарим «Партизан» за замечательный приём. Для тех, кого не вызывали в сборные, было важно держать игровой ритм», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 29 марта, ЦСКА на своём поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

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