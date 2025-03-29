Мойзес: для всех нас Акинфеев является примером для подражания

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Без всякого сомнения, Акинфеев — легенда клуба. Человек, который прям домашний, с молодых ногтей находится в этом клубе. Если не ошибаюсь, то он завоевал 21 титул. Понятно, что для всех нас он является примером для подражания. Акинфеев — номер один в ЦСКА, капитан. Он образец для подражания не только для ЦСКА, но и для всей футбольной России. Огромная честь играть с ним бок о бок», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 29 марта, ЦСКА на своём поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.