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Мойзес: для всех нас Акинфеев является примером для подражания

Мойзес: для всех нас Акинфеев является примером для подражания
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Без всякого сомнения, Акинфеев — легенда клуба. Человек, который прям домашний, с молодых ногтей находится в этом клубе. Если не ошибаюсь, то он завоевал 21 титул. Понятно, что для всех нас он является примером для подражания. Акинфеев — номер один в ЦСКА, капитан. Он образец для подражания не только для ЦСКА, но и для всей футбольной России. Огромная честь играть с ним бок о бок», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 29 марта, ЦСКА на своём поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

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