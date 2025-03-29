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Игрок ЦСКА Мойзес: буду отдавать всего себя во благо нашего клуба

Игрок ЦСКА Мойзес: буду отдавать всего себя во благо нашего клуба
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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о важности московского клуба в своей карьере.

«Я стараюсь говорить, что все клубы, через которые я проходил, важны в моей карьере. Но сегодня ЦСКА ставит хлеб на мой стол. Скоро будет три года, как я здесь. Конечно, буду отдавать всего себя во благо нашего клуба», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мойзес перебрался в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2022-го на правах аренды, а через год был выкуплен армейцами за € 2,3 млн. В текущем сезоне в активе 30-летнего латераля три забитых мяча и две результативные передачи в 20 матчах РПЛ.

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