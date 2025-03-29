Результаты матчей Бундеслиги 29 марта

Сегодня, 29 марта, прошли шесть матчей 26-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 29 марта:

«Бавария» — «Санкт-Паули» — 3:2;

«Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 1:1;

«Вольфсбург» — «Хайденхайм» — 0:1;

«Хольштайн» — «Вердер» — 0:3;

«Боруссия» М — «РБ Лейпциг» — 1:0;

«Айнтрахт» — «Штутгарт» — 1:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 59 очков. Тройку лидеров замыкает «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).