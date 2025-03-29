В ЦСКА подарили Абдулкадырову новые кроссовки, старые были украдены по дороге в Стамбул

В московском ЦСКА вручили новые кроссовки 20-летнему защитнику Джамалутдину Абдулкадырову. Напомним, футболист был в числе игроков молодёжной сборной России, которые не смогли вовремя вылететь из Колумбии из-за отсутствия рейсов после окончания тренировочного сбора.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Джамалутдина Абдулкадырова украли кроссовки во время перелёта из Боготы в Стамбул. Сообщалось, что обувь футболиста была похищена, когда он уснул в самолёте. В связи с этим защитник выходил из самолёта в аэропорт в одноразовых тапочках.

«Помните, в детстве у нас были варежки на резиночках, чтобы их не потерять. Вручаем Джамалутдину новые кроссовки, ведь в них гораздо удобнее, чем в тапочках», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.