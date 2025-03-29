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«Не очень рад, потому что пропустили». Сафонов — о победе «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»

«Не очень рад, потому что пропустили». Сафонов — о победе «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 6
ПСЖ
Париж
1:0 Стассин – 9'     1:1 Рамуш – 43'     1:2 Кварацхелия – 50'     1:3 Дуэ – 53'     1:4 Невеш – 62'     1:5 Дуэ – 66'     1:6 Мбайе – 90'    

«Всех приветствую! Всех с победой! Не очень рад, потому что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. На второй тайм ребята вышли уже настроенные на борьбу полноценно и показали результат. Поэтому всех с победой! Возвращаемся домой», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале.

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. В дальнейшем в составе гостей отличились Гонсалу Рамуш (с пенальти), Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дважды), Жоау Невеш и Ибрагим Мбайе.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за 26 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 71 очко.

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