«Не очень рад, потому что пропустили». Сафонов — о победе «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).

«Всех приветствую! Всех с победой! Не очень рад, потому что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. На второй тайм ребята вышли уже настроенные на борьбу полноценно и показали результат. Поэтому всех с победой! Возвращаемся домой», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале.

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин. В дальнейшем в составе гостей отличились Гонсалу Рамуш (с пенальти), Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (дважды), Жоау Невеш и Ибрагим Мбайе.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за 26 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 71 очко.