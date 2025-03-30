Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Италии 29 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 29 марта
Комментарии

Вчера, 29 марта, прошли четыре матча 29-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 марта:

«Комо» — «Эмполи» — 0:2;
«Венеция» — «Болонья» — 0:1;
«Ювентус» — «Дженоа» — 1:0;
«Лечче» — «Рома» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 64 очка за 29 матчей. На второй строчке располагается «Наполи», заработав 61 очко. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», у которой 58 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Венеция» (20) и «Эмполи» (23). Сегодня, 30 марта, тур продолжится четырьмя играми.

Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android