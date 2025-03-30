Вчера, 29 марта, прошли четыре матча 29-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 марта:

«Комо» — «Эмполи» — 0:2;

«Венеция» — «Болонья» — 0:1;

«Ювентус» — «Дженоа» — 1:0;

«Лечче» — «Рома» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 64 очка за 29 матчей. На второй строчке располагается «Наполи», заработав 61 очко. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», у которой 58 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Венеция» (20) и «Эмполи» (23). Сегодня, 30 марта, тур продолжится четырьмя играми.