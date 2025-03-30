«Рома» победила «Лечче» в 30-м туре Серии А благодаря голу Артёма Довбика

Завершился матч 30-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Джанлукой Манганьелло. Игра закончилась победой «Ромы» со счётом 1:0.

На 80-й минуте единственный гол в игре забил украинский нападающий римлян Артём Довбик.

За восемь туров до конца чемпионата «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Клаудио Раньери 52 набранных очка в 30 матчах. «Лечче» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.