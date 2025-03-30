«Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. «Реал» одержал победу со счётом 3:2.
На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. До перерыва в составе гостей отличились Диего Гарсия и Даниэль Раба. Во втором тайме голом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем, и Мбаппе оформил дубль.
«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.
- 30 марта 2025
-
01:52
-
01:03
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:31
-
00:13
- 29 марта 2025
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:30