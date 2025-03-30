Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Леганес, результат матча 29 марта 2025, счет 3:2, Примера 2024-2025

«Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32'     1:1 Гарсия – 33'     1:2 Раба – 41'     2:2 Беллингем – 47'     3:2 Мбаппе – 76'    

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. До перерыва в составе гостей отличились Диего Гарсия и Даниэль Раба. Во втором тайме голом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем, и Мбаппе оформил дубль.

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android