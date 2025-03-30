«Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема

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Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. До перерыва в составе гостей отличились Диего Гарсия и Даниэль Раба. Во втором тайме голом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем, и Мбаппе оформил дубль.

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.