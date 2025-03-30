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Монако — Ницца. Прямая трансляция
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23:05 Мск
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Монако — Ницца, результат матча 29 марта 2025, счет 2:1, Лига 1 2024-2025

«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей», Головин вышел на поле на 84-й минуте
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Главным арбитром встречи был Жером Бризар. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды и появился на поле на 84-й минуте. Победу в матче праздновали футболисты «Монако» — 2:1.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Бога – 41'     1:1 Биерет – 55'     2:1 Эмболо – 73'    
Удаления: нет / Данте Бонфин – 90+1'

Уже на пятой минуте хозяева поля получили право на пенальти. Форвард «Монако» Мика Биерет не реализовал удар. На 42-й минуте вингер «Ниццы» Жереми Бога вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте Биерет отличился с игры. На 73-й минуте нападающий Брил Эмболо принёс «Монако» победу. На 90+1-й минуте защитник «Ниццы» Данте Бонфин получил прямую красную карточку при попытке прервать выход один на один с вратарём.

После 27 проведённых матчей «Монако» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 21 очко. Отметим, что «Монако» остаётся единственной командой, за исключением «Пари Сен-Жермен», которая не утратила теоретические шансы на победу в турнире. «Ницца» опустилась на четвёртое место. В активе команды по-прежнему 47 очков.

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