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«Пока всё идёт против нас». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о поражении от «Химок»

«Пока всё идёт против нас». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о поражении от «Химок»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

«Два момента, которые надо отметить. Мы пропускаем в каждом матче, но что ещё хуже, не забиваем. Реализация – самое главное, потому что моменты мы создаём. В таких матчах, как с «Химками», их много не бывает, но они у нас были. К сожалению, мы не выжали из моментов голы. Думаю, что и 0:2 с точки зрения моментов возле наших ворот мы тоже не увидели.

Пока всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить на данный момент не можем. Думаю, что это началось с Казани, когда мы держали под контролем матч с «Рубином», но умудрились проиграть. Нам нужно решить два момента: атаку и оборону», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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