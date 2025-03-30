«Пока всё идёт против нас». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о поражении от «Химок»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (0:2).

«Два момента, которые надо отметить. Мы пропускаем в каждом матче, но что ещё хуже, не забиваем. Реализация – самое главное, потому что моменты мы создаём. В таких матчах, как с «Химками», их много не бывает, но они у нас были. К сожалению, мы не выжали из моментов голы. Думаю, что и 0:2 с точки зрения моментов возле наших ворот мы тоже не увидели.

Пока всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить на данный момент не можем. Думаю, что это началось с Казани, когда мы держали под контролем матч с «Рубином», но умудрились проиграть. Нам нужно решить два момента: атаку и оборону», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».