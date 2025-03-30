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Монако — Ницца. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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«Уже поют песни, как будто чемпионы». Сафонов — об атмосфере в самолёте «ПСЖ»

«Уже поют песни, как будто чемпионы». Сафонов — об атмосфере в самолёте «ПСЖ»
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о возможном чемпионстве клуба, которое может быть обеспечено уже сегодня, 30 марта. Матч «Монако» — «Ницца» проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Бога – 41'     1:1 Биерет – 55'     2:1 Эмболо – 73'    
Удаления: нет / Данте Бонфин – 90+1'

«Уже сегодня мы можем стать чемпионами. Потому что сейчас играют «Ницца» и «Монако». Если обе команды теряют очки — играют вничью — то мы досрочно, за семь туров, становимся чемпионами. Мы сейчас уже сели в самолёт и, скорее всего, когда матч закончится, будем в полёте, и узнаем, только когда долетим. Вполне возможно, что уже сегодня начнём праздновать чемпионство. Впереди через три дня игра на Кубок, поэтому лично я сильно радоваться этому не буду. Во-первых, ждём результат, но уже поют песни, как будто чемпионы», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале.

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