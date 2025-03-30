Результаты матчей чемпионата Франции 29 марта

29 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Чемпионат Франции, 27-й тур. Результаты матчей 29 марта

«Реймс» — «Марсель» — 3:1

«Сент-Этьен» — «ПСЖ» — 6:1

«Монако» — «Ницца» — 2:1

«ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. На втором месте располагается «Монако», набрав 50 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 49 очков.

В топ-5 команд выходят «Ницца» и «Страсбург», которые набрали 47 и 46 очков соответственно.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ».