Результаты матчей чемпионата Испании 29 марта

В субботу, 29 марта, прошли четыре матча 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 29 марта:

«Реал Сосьедад» — «Реал Вальядолид» — 2:1;

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:1;

«Алавес» — «Райо Вальекано» — 0:2;

«Реал» Мадрид — «Леганес» — 3:2.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 63 очка при игре в запасе. На втором месте находится «Реал», имеющий также 63 очка за 29 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Бетис», которые набрали 52 и 44 очка соответственно, однако у обеих команд ещё впереди матчи 29-го тура. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (25) и «Вальядолид» (16).

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: