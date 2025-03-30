Результаты матчей чемпионата Испании 29 марта
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В субботу, 29 марта, прошли четыре матча 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матча чемпионата Испании 29 марта:
- «Реал Сосьедад» — «Реал Вальядолид» — 2:1;
- «Эспаньол» — «Атлетико» — 1:1;
- «Алавес» — «Райо Вальекано» — 0:2;
- «Реал» Мадрид — «Леганес» — 3:2.
На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 63 очка при игре в запасе. На втором месте находится «Реал», имеющий также 63 очка за 29 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Бетис», которые набрали 52 и 44 очка соответственно, однако у обеих команд ещё впереди матчи 29-го тура. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (25) и «Вальядолид» (16).
Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Оярсабаль – 23' 2:0 Гомес – 68' 2:1 Латаса – 90+3'
Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Аспиликуэта – 38' 1:1 Пуадо – 71'
Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Сисс – 2' 0:2 Диас – 58'
Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32' 1:1 Гарсия – 33' 1:2 Раба – 41' 2:2 Беллингем – 47' 3:2 Мбаппе – 76'
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