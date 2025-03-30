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Мбаппе догнал Роналду и ван Нистелроя по числу голов в первом сезоне за «Реал»

Мбаппе догнал Роналду и ван Нистелроя по числу голов в первом сезоне за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе догнал звёздного португальца Криштиану Роналду и нидерландского экс-форварда Руда ван Нистелроя по голам в первом сезоне за мадридский «Реал». Мбаппе сделал дубль в игре 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:2).

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32'     1:1 Гарсия – 33'     1:2 Раба – 41'     2:2 Беллингем – 47'     3:2 Мбаппе – 76'    

Француз забил 32-й и 33-й голы за «Реал» в 45-м матче во всех турнирах, что позволило ему сравняться с достижением Роналду и ван Нистелроем. Рекордсмен в данном рейтинге в истории клуба чилиец Иван Саморано, в активе которого 37 мячей в дебютном сезоне во всех турнирах.

Кроме того, Килиан забил 21-й и 22-й голы в 27-м матче Ла Лиги. В гонке бомбардиров он на один мяч отстаёт от нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского (23).

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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