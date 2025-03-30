Килиан Мбаппе рассказал об общении с Криштиану Роналду

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об общении с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы с Криштиану Роналду часто общаемся. Он даёт мне много советов. Я очень рад, что он забил столько же голов в первом сезоне, мы знаем, что он представляет для всех нас… но по-настоящему важно выигрывать трофеи с «Реалом», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 33-й гол в нынешнем сезоне и догнал звёздного португальца Криштиану Роналду и нидерландского экс-форварда Руда ван Нистелроя по голам в первом сезоне за мадридский «Реал».